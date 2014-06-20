Более 21 миллиона американцев страдают от артрита. Иногда артрит может быть относительно легким с незначительной болью или очень суровым с сильной болью и потерей мобильности. Артрит это причина номер один инвалидности у людей, которым за 65. Традиционное медицинское лечение использует опасную комбинацию обезболивающих, которые только снимают боль от артрита. Такие препараты как аспирин, кортизон и нестероидные противовоспалительные лекарства не предотвращают и не решают проблему. Они снижают боль, но могут быть очень вредными для здоровья пациента, особенно когда принимаются длительное время.

Не стероидные противовоспалительные лекарства могут быть особенно вредными для суставов (НСПВЛ). Они блокируют энзимы, которые помогают производить воспалительные соединения. Однако, они также препятствуют работе энзимов, которые задействованы в производстве хрящей. Следовательно, пациент возможно будет иметь небольшое ослабление боли, пока будет принимать НСПВЛ, но в то же время, это еще больше усугубляет его артритный процесс.

А как насчет другого, более натурального препарата? Многие пациенты сообщили о положительных эффектах от глюкозамина сульфата. Еще больше сообщили о хороших результатах при использовании Метилсульфонилметана (MSM). Оба этих продукта не производят никаких вредных побочных эффектов, и в тоже самое время, они часто сильно снижают боль. Многие медицинские исследования показали низкие уровни серы в артритных суставах. Это может привести к предположению, что недостаток серы является фактором остеоартрита.

Большинство людей с артритом, которые посещают курортные горячие источники, сообщают о положительных результатах. В этих горячих источниках вода обычно содержит большое количество натуральной серы. Несмотря на то, что горячая вода может быть полезной, самый важный оздоровительный эффект этих горячих источников скорее всего кроется в наличии серы в воде.

В некоторых клиниках по лечению артрита использовали инъекции димексида, которые давали результат в течение трех дней. В целом, это не было достоверным. Чтобы полностью вылечить артрит и получить длительный результат требуется больше трех дней. Однако, есть случаи, когда было получено немедленное временное улучшение.

Доктора лечащие артрит димексидом и их пациенты согласны с тем, что димексид является лучшим лечением от артрита, независимо от того, это остеоартрит или ревматоидный артрит. Это лечение может включать один димексид или димексид в комбинации с другими продуктами. Также, димексид может применяться: поверхностно на пораженные участки, через инъекцию или приниматься через рот.

Когда димексид был впервые использован, большинство пациентов с артритом были вылечены с помощью димексида нанесенного на поверхность пораженных участков. Теперь существуют специальные лосьоны содержащие комбинацию димексида и других продуктов, и они являются даже еще более эффективными чем просто один димексид.

Примером одного пациента, который получил немедленные результаты, был мужчина 67 лет. Он не мог двигать своим пальцем. На его палец был нанесен лосьон, содержащий димексид и стручковый перец. Через несколько минут он уже мог двигать своим пальцем. Он был потрясен и продолжал двигать пальцем. Его жена, наблюдавшая как он двигает своим пальцем сказала: «Джек, неужели ты двигаешь пальцем?». На что он ответил: «Да, разве ты не видишь?»

Димексид действует в нескольких направлениях при лечении артрита и не имеет негативных побочных эффектов, которые имеются во многих других препаратах, таких как не стероидные противовоспалительные лекарства. Во-первых, димексид сильно снижает боль и мышечные спазмы вокруг артритных суставов. Это улучшает кровяной поток, который помогает донести необходимые питательные вещества в поврежденную область. Он обеспечивает биологически необходимую серу для пораженного сустава. Также димексид снижает воспаление.

Я считаю, что наиболее важный фактор димексида при лечении артрита состоит в том, что димексид является самым мощным борцом со свободными радикалами. Свободные радикалы являются ведущей или одной из ведущих причин многих дегенеративных заболеваний. Логично, что свободные радикалы играют роль в ревматизме и остеоартрите.

Действие свободных радикалов, как причины артрита, уже долгое время является простой и логичной теорией. На сколько мне известно, в США не было проведено никаких исследований по влиянию свободных радикалов на артрит. Однако, очень хорошее частное исследование было проведено в Бразилии.

В бразильском исследовании было задействовано 30 пациентов с целью подтверждения связи между синтезом свободных радикалов и артритом. Это исследование было проведено в Международном Центре Превентивной Медицины в Сао Пауло, Бразилия. Несмотря на то, что остеоартрит это дегенеративное заболевание, а ревматоидный артрит считается автоиммунным заболеванием, они имеют определенные общие детали. Симптомы схожи и обе болезни могут сильно искалечить пациента.

Эта клиника регулярно использовала димексид при лечении артрита. Такое лечение давало огромную пользу пациентам. Однако, это исследование проводилось для того, чтобы подтвердить, что димексид не только производит клинические улучшения, но также и снижает образование свободных радикалов.

Выбранные для исследования пациенты были регулярными пациентами клиники. 15 пациентов имели остеоартрит и 15 имели ревматоидный артрит. Тест Хэйтон-Ла-Гард-Брэдфорд, который измеряет токсические формы активного кислорода, использовался чтобы протестировать производство свободных радикалов.

Лечение было таким же, как и для всех остальных пациентов с артритом за предыдущие 5 лет. Инъекции 5 куб см димексида вместе с Б комплексом, витамином С и сульфатом магния делались два раза в неделю, в течение пяти недель, а затем один раз в месяц в течение 18 месяцев. Пациентов обследовали на свободные радикалы: до начала исследования, сразу после назначения димексида и после завершения исследования. Результаты показали 66% снижение производства свободных радикалов после введения димексида. После завершения исследования снижение производства свободных радикалов составляло 52% от начального уровня.

С помощью этого протокола хорошие клинические улучшения симптомов были получены у более 85% пациентов с остеоартритом и 77% пациентов с ревматоидным артритом. Эти результаты были долговременными и были получены без использования стероидных или не стероидных противовоспалительных лекарств.

Почти все артритные пациенты, которых лечили димексидом и с которыми лично знаком автор, заметили уменьшение боли и увеличение области движений. Один пациент, которому сейчас 63 года, в старшей школе играл в футбол и баскетбол. Позже, он бегал марафоны по 26 миль в течение 20 лет. Сначала он заметил повышающуюся боль в коленях и бедрах. Позже боль появилась везде. Его доктор дал ему предписание на более мощные обезболивающие и инъекцию кортизона, и сказал, что он будет жить на обезболивающих до конца своей жизни.

Этот мужчина знал, что все эти лекарства вредят его организму, но он также хотел избавиться от боли. И наконец ему подсказали попробовать более натуральное лечение. Он заметил, что при использовании глюкозамин сульфата у него наблюдалось некоторое улучшение. Год спустя он узнал про димексид. 90% раствор димексида наносился на его колени каждый день. Также он ежедневно пил одну чайную ложку димексида в 4 унциях сока (1 унция = 28,3 г). Он немедленно начал чувствовать себя лучше и также заметил повышение энергии. Через два года этот мужчина уже имел очень незначительную боль. Также он сказал, что его мышление стало более ясным.

Доктора, которые лечили артритных пациентов димексидом, рекомендовали различные комбинации методов лечения. Некоторые предпочитали поверхностное нанесение. Другие предпочитали, чтобы пациент пил димексид с соком или водой.

Пациенты использующие МСМ, который происходит от димексида, обычно продолжают его использование, так как он не токсичен и не вызывает специфический запах димексида. Те, кто используют глюкозамин сульфат, также могут продолжить использовать его наряду с димексидом.

Некоторые пациенты говорили, что они чувствуют себя лучше если они комбинируют димексид с глюкозамин сульфатом. Другие предпочитают комбинировать димексид и МСМ. Ни одна из комбинаций не причинит вам вреда. Личный доктор может следить, как его пациенты чувствуют себя при различных комбинациях.

Часто пациенты, которые употребляли многие годы лекарства по рецепту, чувствуют себя настолько хорошо, что желают прекратить прием всех остальных лекарств и полностью положиться на димексид и другие более натуральные продуты. Такое нельзя делать без медицинского присмотра. Если вы пациент, который долгое время использовал лекарства, вы не должны сами прекращать или снижать лечение, не зависимо от того как хорошо вы себя чувствуете. Лучше проконсультироваться с доктором, который написал рецепт и сказать ему или ей, что вы чувствуете себя хорошо и хотели бы прекратить лечение. Вы должны прекращать лечение постепенно, в течение дней или месяцев. Если это такой случай, то вам нужна профессиональная помощь, чтобы избежать возможных тяжелых последствий.

Любой доктор, который лечит пациентов от артрита, должен тщательно ознакомиться с димексидом. Пациента можно лечить поверхностно, накладывая димексид на области артрита, такие как палец или колено. Пациенту можно делать инъекции. Также димексид можно принимать через рот. Доктор может использовать различные комбинации в зависимости от того, какая из них лучше подходит пациенту.