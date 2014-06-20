Пациенты с диабетом первого и второго типа сообщили о хороших результатах лечения при использовании димексида. Это не означает, что пациент может остановить использование инсулина. Однако, некоторые пациенты смогли снизить использование инсулина с помощью ежедневного использования димексида. Ни один пациент не должен прекращать использовать свой инсулин без одобрения своего доктора.

Димексид доказал, что имеет сильный потенциал в лечении диабетической нейропатии. Часто эта серьезная проблема появляется у пожилых людей, которые многие годы страдали от диабета. Хорошим примером является мужчина из Лос Анжелеса, который страдал всю свою жизнь диабетом. К 64 годам у него появились проблемы с ходьбой. У него была плохая циркуляция и он страдал от серьезной невропатии нижнего колена и обоих ступней. Он сказал, что не чувствует землю когда ходит. Этого мужчину дважды в день лечили поверхностным нанесением димексида на обе ступни и ноги. Он также пил каждый вечер после еды одну чайную ложку димексида в соке. Ему сказали более осторожно следовать диете для диабетика. Не смотря на то, что ему не нравилось, ему также назначили программу упражнений. Ему сказали, что если он не будет делать все надлежащим образом, то вероятно он полностью потеряет способность ходить.

В течение нескольких недель к его ногам начали приходить ощущения. Он уже мог чувствовать, когда его ступня дотрагивалась до земли. Этот мужчина возможно останется на инсулине до конца своей жизни, но с правильным использованием димексида, диеты и упражнений, он сможет наслаждаться более счастливой и активной жизнью.

Другой серьезный случай диабета был у инженера из Вентуры, Калифорния. У него имелись проблемы с циркуляцией в ногах. Ему сказали, что два пальца ноги необходимо хирургически удалить. Согласно хирургу, уже не было шансов спасти пальцы и любое промедление могло привести к потере по крайней мере части ноги. Этот инженер полностью отказался от ампутации. На все его пальцы обоих ступней и на обе ноги был поверхностно нанесен димексид. Пальцы, которые планировали ампутировать, постепенно улучшили свое состояние до такой степени, что ампутацию отменили.

Димексид улучшает кровяное снабжение через расширение маленьких кровяных сосудов и таким образом увеличивается циркуляция в конечностях. Димексид должен быть частью нормального медицинского лечения каждого больного диабетом. Лечение необходимо проводить не дожидаясь появления серьёзных проблем циркуляции, после которых обычно уже рассматривается ампутация. Целью должно быть предотвращение проблемы. Вероятно, большинство ампутаций связанных с диабетами всех видов могли бы быть предотвращены обычным лечением димексидом.