В 1866, русский ученый Александр Зайцев выделил необычное и странное химическое соединение (диметил сульфоксид). Это вещество имело кристаллическую структуру, было без запаха, не являлось токсическим, а на вкус было похожим на чеснок. В то время, Зайцев и представить не мог, что его открытие в будущем вызовет столько медицинских споров и что будут проведены тысячи исследований, во время которых у огромного количества пациентов произойдут чудотворные исцеления.

Диметил сульфоксид (димексид) это органическое соединение серы, которое изначально использовалось только как промышленный растворитель, пока в 1963 его медицинские свойства не были открыты исследовательской группой возглавляемой доктором медицины Стенли Якобом.

Димексид это побочный продукт крафт-целлюлозы преобразующий древесину в древесную массу, которая состоит почти из одних целлюлозных волокон. Процесс представляет собой обработку древесной стружки смесью гидроксида натрия и сульфид натрия. Это разрушает химические связи, которые соединяют лигнин (от латинского слова лигнум, означающий дерево) и целлюлозу.

Молекула димексида 10-ти сторонняя, с центральным атомом серы. Димексид содержит две метиловых группы – атом кислорода и несвязанную пару электронов.

Сера: Вещество Жизни

Димексид – богатый источник органической серы. Это промежуточный продукт глобального Цикла Серы, который распределяет биодоступную серу для всех животных и растений. Когда богатая на соль вода океана испаряется, она окисляется в димексид. Затем она растворяется в атмосферной влаге, захватывается облаками и выпадает на землю в виде дождя или снега. Этот минерал, не металлическое соединение серы, широко встречается в природе и найден во всех клетках организма. Сера жизненно необходима для многочисленных химических реакций связанных с детоксификацией лекарств и других вредных токсинов. Соединения серы имеют потенциал в клиническом применении при лечении широкого разнообразия болезней таких как: депрессия, фибромиалгия, артрит, внутритканевой цистит, спортивные травмы, застойный паралич сердца, диабет, рак и СПИД. Димексид имеет около 40 фармакологических свойств, которые могут быть полезными в предотвращении и лечении множества болезней.

Чеснок является мощным целительным агентом преимущественно из-за содержащейся в нем серы. Димексид эффективен по той же причине. Фактически эта бесцветная, на вид маслянистая жидкость имеет чесночный запах из-за содержания серы.

Организм использует серу, чтобы постоянно создавать новые здоровые клетки и заменять ими старые. Без него организм будет производить слабые и нефункциональные клетки. Сера также нужна, чтобы поддерживать проницаемость клеточных мембран. Для детоксификации важно обеспечить, чтобы питательные вещества попадали внутрь клетки, а токсины и продукты жизнедеятельности покидали ее.

Сера незаменима в формировании и поддержании соединительной ткани, борьбе с воспалением, поддержке сильной иммунной системы.

В настоящее время дефицит серы распространен ввиду того, что сера теряется после обработки пищи. Дефицит серы приводит к: медленному заживлению ран, шрамированной ткани, ломким ногтям и волосам, пищеварительным проблемам, воспалениям, дисфункции легких, дисфункции иммунитета, артриту, угревой сыпи, депрессии, потери памяти.

Терапевтические свойства

Согласно медицинской и фармацевтической литературе, димексид имеет возможно самый широкий спектр терапевтических действий, когда либо продемонстрированный одним химическим веществом.

Димексид полезен при широком разнообразии болезней и выполняет различные функции. Димексид имеет такие свойства: обезболивающее, противовоспалительное, бактерицидное, противовирусное, противогрибковое, сосудорасширяющее, борется со свободными радикалами, стимулирует различные типы иммунитета, мочегонное. В добавок, димексид способен транспортировать различные лекарства через мембраны клеток, борется с тромбами, действует как транквилизатор (успокаивающее средство) при втирании в кожу, стимулирует заживление ран, осуществляет создание интерферона (белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса), повышает эффективность противогрибковых и противобактериальных агентов (если смешан с ними), тормозит выделение холинэстераза (фермент), сглаживает коллаген (белковое вещество соединительных тканей) благодаря своему необычному эффекту образования поперечных связей и имеет массу других преимуществ.

Гидратизация

Димексид является растворителем со сверхъестественной способностью проникать через кожу. Доктор Якоб объясняет, что димексид это «альтер эго» (в переводе с лат. – «другой я») воды. Его молекулярная связь с водой в 1.3 раза сильнее, чем молекулярная связь воды с водой. Вследствие этого, он замещает воду, пока движется через мембраны клеток, и транспортирует с собой вещества, которые обычно сами не могут проникать через клетку. Димексид гидратизирует клетки, вызывая изменения в структуре жидкости клеточной воды. Некоторые считают, что его основной терапевтический принцип действия лежит в его способности изменять и восстанавливать поврежденные клетки с помощью их гидратизирования, изменяя их структуру воды и повышая клеточную проницаемость – это позволяет клеткам более эффективно питать себя и избавляться от отходов.

Обезболивающее

В своей книге «Димексид : Природный целитель», доктор Мортон Волкер заявляет, что люди теперь имеют новый прорыв в борьбе с болью: димексид. Некоторые исследователи считают, что димексид «может стать аспирином 21 века». Несмотря на то, что все механизмы вещества еще до конца не известны, полагается что его действие состоит в том, что он блокирует С волокна периферических нервов, на которые поступают болевые сигналы.

Свободные радикалы

Производство свободных радикалов является одним из основных факторов в процессе любой болезни. Димексид является одним из самых мощных борцов со свободными радикалами, который известен на сегодняшний день, а возможно и самым мощным. Некоторые молекулы в нашем теле производят неравное количество электронов и такая нестабильность заставляет их разрушать другие клетки. Димексид прикрепляется к этими молекулам и затем они выводятся из организма с димексидом. Димексид заменяет воду в клетках и таким образом лечит больные клетки уничтожая свободные радикалы внутри нее. Благодаря таким свойствам димексид полезен в лечении различных болезней, в том числе и таких как рак, артрит, атеросклероз.

Биодоступность

Димексид легко проникает через кожу, гематоэнцефалический барьер (полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, препятствующий проникновению в мозг крупных или полярных молекул, а также клеток крови, в том числе иммунной системы) и другие ткани и попадает в кровяной поток.

Димексид нанесенный на одну область часто приводит к уменьшению боли или различным улучшениям в других местах из-за его общего действия.

Благодаря способности проникать, димексид может пронести целебные свойства глубоко через ткани организма, где он благотворно воздействует на такие болезни как: ревматоидный артрит, остеоартрит, спортивные травмы, боль в спине, бурсит, ожоги, порезы и царапины, переломы, подагрический артрит, герпес, мышечно-скелетные травмы, тендинит, растяжения и нагрузки, травмы спины, шеи позвоночника, и множество других болезней. Еще одно необычное свойство димексида, которое сильно отличает его от других веществ и лекарств, в том, что он имеет кумулятивный эффект и не требует больших доз.

Транспортировщик и усилитель

Димексид действует как транспортировщик для других веществ или лекарств, а также он может усиливать их эффект. Фактически, определенные лекарства разбавленные с димексидом, такие как кортикостероид, антибиотики и инсулин, могут быть использованы в меньших дозах чем обычно без снижения их терапевтической эффективности и в добавок сильно уменьшаются их нежелательные побочные эффекты. Также лекарства способны проходить через гематоэнцефалический барьер (полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, препятствующий проникновению в мозг крупных или полярных молекул, а также клеток крови, в том числе иммунной системы), который обычно непроницаем.

Когда экзогенные формы эндогенных стероидов (включая Тестостерон и Гидрокортизонную форму Кортизона) разбавлены в димексиде перед применением, их поверхностная биодоступность увеличивается на 300%.

Иммунитет

Димексид усиливает иммунную систему, повышая производство белых кровяных телец и макрофагов, которые уничтожают инородные вещества и патогены в организме. Димексид активизирует макрофаги, что делает их особенно смертельными против вредных микроорганизмов и раковых клеток.

Димекстид снижает аллергические реакции с помощью раскрытия мембран клеток и позволяет, чтобы к большему количеству клеточных рецепторов могли прикрепиться специальные антигены, вещества которые стимулируют производство антител в организме. Этот процесс создает иммунитет к инфекционным болезням и росту злокачественных образований.

Димексид имеет противобактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства. Димексид также повышает проницаемость клеточных мембран, позволяя вымывать токсины из клетки.

Димексид показал, что имеет свойства холинэстераза (фермент), другими словами, он предотвращает распад энзимов на ацетилхолин, повышая уровень и продолжительность действия этого важного нейротрансмиттера. Ацетилхолин ответственный за обучение и память и также успокаивающий и расслабляющий. Ацетилхолин также является главным фактором в регулировании иммунной системы и действует как главный тормоз воспаления в организме.

Радиозащитные свойства

Димексид имеет радиозащитные свойства против смертельных и мутагенных эффектов от рентгеновских лучей на клетки.

Радиация производит свободные радикалы («воспалительные молекулы»), которые повреждают клетки из которых состоят такие ткани, как органы, железы, мышцы и кости. Помимо того, что клетки стареют быстрее, они также становятся искаженными или мутированными, этим вызывая лейкемию, анемию, дефекты рождения и другие болезни.

Сера имеет долгую историю использования как антидота против острого поражения радиоактивными материалами. Димексид это классическое соединение серы. Японское исследование показало, что даже маленькие концентрации димексида имеют радиозащитные эффекты. Они помогают ремонтировать разрывы двойной нити ДНК, и таким образом предоставляют защиту против радиационного урона на всех клеточных уровнях организма.

Морозозащитные свойства

Димексид также имеет морозозащитные свойства. Это означает, что он способен защищать от повреждений вызванных морозом.

До димексида не существовало способа сохранять органы без образования кристаллов льда, которые убивали ткани.

В 1961 Доктор Якоб впервые познакомился с противозамерзающими свойствами димексида. Сохранение органов для трансплантации все еще является одним из многих применений димексида. 100 процентный димексид будет замерзать при температуре около 19°C, тогда как 50% раствор димексида и воды не будет замерзать при температурах далеко ниже точки замерзания обычной воды.

Детоксификация

Димексид (введенный внутривенно) способствует выведению амилоидных белков (Амилоидоз), которые являются причиной болезни Альцгеймера.

Димексид может помочь в детоксификации от тяжелых металлов. Тяжелые металлы (ртуть, свинец, алюминий, кадмий, мышьяк, никель) очень тяжело вывести из организма и они являются причиной многих болезней.

Сера это минерал и главный ингредиент определенных аминокислот, который связывается с тяжелыми металлами металлами (ртуть, свинец, алюминий, кадмий, мышьяк, никель) и выводит их через мочу, дефекацию и пот.

Побочные эффекты

Когда 60-90% димексид наносится на ладонь, кожа может оставаться сморщенной в течение нескольких дней.

Похожий на чеснок запах тела и вкус во рту относятся к специфическому метаболиту (промежуточному продукту обмена веществ) димексида : диметил сульфид, компонент натурального лука и чесночного вкуса. Он может длиться от одного до двух дней, а у небольшого процента людей, особенно мужчин, запах может быть очень сильный. Рассеять запах поможет питье достаточного количества воды.

Другие побочные эффекты димексида – такие как расстройство желудка, головные боли, тошнота и успокоение – относятся к реакциям детоксификации.

Когда димексид разбавлен с водой, образуется тепло. Бутылка будет теплой. Это временная безопасная реакция.

Предостережения

Покупайте димексид для медицинских целей только у надежных поставщиков.

Чистый раствор димексида станет твердым (как лед) в холодильнике в течение 2 часов. Если замерзшую бутылку перевернуть, и через лед потекут маленькие струйки воды, то у вас скорее всего димексид ветеринарной степени. Это 90% концентрация. 10 процентов это дистиллированная вода.

Многие растворы димексида промышленной степени имеют определенный процент примесей кислоты или ацетона. Несмотря на то, что этот растворитель иногда используется для фармацевтических целей в этом есть большой риск. Ацетон может привести к серьезным медицинским последствиям. Длительная подверженность ацетону может привести к повреждению печени и смерти. Остерегайтесь этой проблемы, когда покупаете ненадежный димексид.

Также помните, что димексид повышает эффекты таких лекарств как разбавители крови, стероиды, лекарства для сердца, успокоительные и т.д

Безопасность

Димексид является одним из самых безопасных продуктов, когда-либо использованных в медицине. Несмотря на то, что его использовали миллионы людей в США и в других странах по всему миру, не было зафиксировано ни одного задокументированного случая смерти или серьёзных травм от использования димексида.

А теперь сравните. Количество смертей связанных с медицинскими лекарствами в США оценивается более 200 000 в год, что делает лекарства третьей из четырех основных причин смерти. Даже обычные обезболивающие, которые называются Не Стероидными Противо Воспалительными лекарствами (например Advil, Mortin, Aleve и аспирин), насчитывают около 7600 смертей и 76 000 госпитализаций в США ежегодно. Учитывая это, можно утверждать, что димексид является одним из самых безопасных веществ в мире на сегодняшний день.

Классический тест на токсичность – тест LD-50 – измеряет летальную дозу, при которой половина группы подопытных животных погибает. Этот тест для аспирина и димексида показывает, что аспирин в семь раз более токсичен, чем димексид.

Противники димексида

В первую очередь это FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) и крупные фармацевтические компании.

Димексид продается в магазинах здорового питания, в Интернете и большинстве мира. Он использовался миллионами за ту пользу, которую он приносит здоровью, но в США димексид одобрен FDA только как консервант стволовых клеток, клеток костного мозга и органов для трансплантации, а также для внутритканевого цистита – болезненного воспалительного заболевания мочевого пузыря, которое очень тяжело лечить другими терапиями.

То, что димексид не одобрен для других медицинских заболеваний частично связано с тем, что невозможно провести двойные слепые тесты. Слепые тесты, как предполагает название, требуют, чтобы исследование было проведено без знания какой пациент принимает плацебо, а какой лекарство. В случае с димексидом, слепые тесты невозможно провести из-за специфического вкуса и запаха похожего на чеснок (независимо от метода применения).

Если вы поищете информацию про димексид в Национальной Библиотеке Медицины США (pubmed.gov) вы найдете около 30 000 индексированных результатов, что делает димексид одним из самых изученных соединений нашего времени. Тем не менее, нас заставляют верить, что димексид не может выполнить необходимые требования, чтобы его одобрили для других медицинских заболеваний, несмотря на его эффективность и бесспорную низкую токсичность.

Видите ли, димексид это распространенное химическое вещество, которое очень дешево производить. Никакая лекарственная компания не может получить эксклюзивный патент, так как это также еще и природное соединение, следовательно эти компании не смогут получить значительной финансовой прибыли. Президент крупной фармацевтической компании сказал : « Нас не волнует, что димексид является главным лекарством нашего столетия и мы все это знаем, он просто для нас ничего не стоит» (CBS TV шоу 60 минут с Майком Валенса, Загадка Димексида). Если димексид был бы одобрен FDA, он смог бы конкурировать с фармацевтическими компаниями. Директор Бюро Лекарств FDA, Ричард Кроут, доктор медицины, сказал : «димексид низко токсичен и является безопасным соединением (….) Я думаю, что это вопрос существования фармацевтических компаний. Они ни во что не будут инвестировать, пока не увидят, что там будет значительная финансовая выгода» (CBS TV шоу 60 минут с Майком Валенса, Загадка димексида).

Несмотря на ограничения на использование димексида, тысячи американцев покупают его на «черном рынке» каждый год, его популярность связана не с рекламой, а благодаря рекомендациям других людей, которые получили пользу от димексида. Когда вы имеете что-то, что лечит все виды болезней, включая некоторые неизлечимые и угрожающие жизни, люди естественно рекомендуют его друзьям и семье.

Быстрое руководство

Димексид обычно наносится на кожу в виде жидкости, геля или крема. Его можно принимать через рот или через внутривенную инъекцию (во многих случаях наряду с другими лекарствами). Его также назначают подкожно, внутримышечно, внутрибрюшно, внутриоболочечно, через ингаляцию, на слизистые мембраны и в мочевой пузырь. Также димексид можно закапывать в глаза. Концентрация и дозы сильно варьируются.

Люди с белой кожей, имеющие светлые или рыжие волосы и голубые глаза более чувствительны к димексиду. Для них, поверхностная, оральная или внутривенная концентрация должна быть 50 процентов или меньше, особенно вокруг лица и шеи.

Димексид нанесенный на кожу полностью поглощается через 4-8 часов. Димексид принятый через рот достигает пикового уровня в крови через 4 часа. В целом поглощение через кожу немного слабее, чем через пищеварительный тракт.

Димексид не может быстро проникнуть через ногти, волосы или эмаль зубов.

Поверхностное нанесение

Жидкая форма димексида наиболее эффективная форма нанесения димексида.

Желательно начинать проводить поверхностное лечение димексидом с малых концентраций пока кожа со временем не привыкнет.

Для любого поверхностного использования димексида кожа должна быть чистой, сухой и неповрежденной. Лицо и шея более чувствительны для димксида и поэтому не должны применяться концентрации выше 50%. В областях, где снижена циркуляция, поверхностные концентрации димексида должны быть ниже 70%. Если на кожу наносится 60%-90% димексид, может появиться тепло, покраснение, пощипывание. Обычно это проходит в течение пары часов. Чтобы предотвратить такой эффект можно использовать натуральное алое вера, гель или крем. В целом, после поверхностного лечения димексидом рекомендуется на то место наносить крем алое вера, независимо от того имеется или нет раздражение на коже.

Прием через рот

Обычная доза димексида для приема через рот составляет 1-2 чайных ложек (5-10 мл) в день.

Димексид обычно смешивается с томатным или виноградным соком, чтобы замаскировать его неприятных вкус.

Желательно сначала начинать с половины чайной ложки димексида и постепенно повышать (в случае если нормально переносятся любые возможные реакции детоксикации).

Внутривенные инъекции

До 20 куб см димексида 25% концентрации (димексид должен быть разбавлен со стерильной водой), назначаются через внутривенную инъекцию специально обученным доктором для лечения более серьезных дегенеративных болезней.

Внутривенная инъекция делается методом медленного проталкивания в кровяной поток всего объема за 1 раз.

Внутривенная капельница

Медленная внутривенная капельница применяется в течение 2-3 часовых периодов. 50-100 куб см димексида добавленные в 500 куб см глюкозы или солевого раствора, закапываются пациенту в вену руки. Этот метод должен проводиться только квалифицированным доктором.

Болезни

Димексид очень эффективен в лечении таких болезней:

Амилоидоз, Болезнь Альцгеймера и Слабоумие, Артрит, Спортивные травмы, Повреждения мозга, Ожоги, Рак, Кистевой туннельный синдром, Цирроз печени, Диабет, Проблемы с пищеварением, Проблемы с ушами и со слухом, Экстренная медицинская помощь, Проблемы с глазами, Фибромиалгия, Грибковые инфекции, Проблемы с волосами и кожей головы, Головные боли, Инфекции, Воспаление, Внутритканевой цистит, Туберкулез кожи (волчанка), Психические заболевания, Умственная отсталость, Рассеянный склероз, Боль, Дыхательные проблемы

Склеродермия, Опоясывающий лишай и герпес, Травмы спинного мозга, Проблемы с кожей, Инсульт, Болезни зубов и десен и многие другие.

Более подробно читайте в книге Арчи Скотта «Димексид: пособие для докторов»

Травмы головного и спинного мозга

Одной из самых ярких областей применения димексида является лечение травм головного и спинного мозга. Если димексид введен внутривенно, в течение 90 минут после травмы, то вещество может произвести почти чудотворные результаты, включая предотвращение паралича. Чем раньше применить димексид, тем более ощутимые результаты будет иметь пациент. Разительные результаты появляются даже при использовании димексида через несколько часов после изначальной травмы. За такое действие отвечают такие факторы: димексид снимает воспаление, борется со свободными радикалами, а также снижает клеточные требования кислорода.

Когда головной и спинной мозг (центральная нервная система) травмированы, в том месте происходит сжатие нервов и тканей, что вызывает опухоль. Пока опухоль происходит в черепе при травме головы и в позвоночном столбе при травме спинного мозга, кровяные сосуды сжаты и кровь и кислород отрезаны от поврежденных областей, что вызывает повреждение или смерть клеток и тканей. При своевременном введении димексида внутривенно, опухоль предотвращается и к месту травмы увеличивается кровяной поток.

При травмах головы, вода и кровь аккумулируется в черепе, вызывая накопление давления, которое в конечном итоге сжимает жизненные центры мозга, что приводит к перманентной травме или смерти. Немедленное лечение с димексидом значительно снижает внутричерепное давление, помогая жертве избежать длительной травмы и возможно смерти. Димексид связывается с лишней водой и кровью, забирает ее в окружающие кровяные сосуды и выводит ее из мозга. Фактически, он высушивает мозг от потенциально вредной воды и крови.

Травму головного и спинного мозга сопровождает производство свободных радикалов, которые усиливают ущерб убивая окружающие клетки. Димексид это настолько мощный антиоксидант, что он останавливает надвигающуюся волну свободных радикалов, и таким образом защищает нейронные ткани. Хоть и не известно почему, но димексид снижает требования клеток в кислороде необходимые для их здорового функционирования. Это чрезвычайно важно при травмах головного и спинного мозга, когда нехватка кислорода это главный фактор повреждений и смерти клеток.

В одном исследовании у 24 дворняжек на 30 минут было заблокировано поступление крови к срединному разрезу спинного мозга. 12 животных в контрольной группе получили солевую инъекцию, в то время как экспериментальная группа из 12 животных получила инъекцию димексида. У 11 из 12 животных получивших солевой раствор произошел полный паралич нижних конечностей. У 11 из 12 животных получивших димексид, произошло полное восстановление и они могли нормально ходить и бегать. Двенадцатое животное в группе димексида имело только легкую слабость. Микроскопические исследования тканей обоих групп выявило, что ишемические(нехватка кислорода) изменения и клеточный урон получили животные только из контрольной группы.

Применение димексида на людях имело такие же впечатляющие результаты. У одного пациента с парализованными конечностями, который не имел чувствительности и мышечной активности ниже шеи, немедленное введение димексида позволило ему двигать пальцами уже через два часа, а в конечном итоге полностью восстановило все функции.

Доктор Якоб сообщил о двух случаях в его Медицинской Школе Орегона, при которых димексид был использован в течение одного часа после травм центральной нервной системы. Эти травмы могли привести к полному параличу рук и ног. В обоих случаях пациенты сами вышли из госпиталя после их полного выздоровления. Доктор Якоб сообщил еще о трех случаях, в которых димексид назначался через пять, шесть и девять часов после травмы центральной нервной системы, и где вероятность полного паралича составляла около 100 процентов. Несмотря на то, что 90 минутное окно возможностей значительно сузилось, два из трех пациентов после получения внутривенного введения смогли ходить.

Когда внутривенное введение не возможно, втирание нескольких столовых ложек 70% димексида /30% воды на почти любую область кожи (кроме места повреждения) должно помочь предотвратить опухание тканей и травмы центральной нервной системы включая повреждения мозга.

Зрение

В 1960-х, исследование димексида на людях было временно прекращено после того как у определенных животных, которых лечили димексидом, появились изменения в хрусталиках лаз. Исследования были постепенно возобновлены после того, как было выяснено, что такие изменения не происходят в глазах людей. Дэниэл Хейли сообщает в своей книге Политика в Лечении: « Тесты на кроликах, собаках и свиньях (но не на людях) показали некоторые проблемы. При ежедневном приеме в течение шести месяцев дозы димексида, которая превышает максимальную дозу человека приблизительно в десять раз, происходили небольшие изменения в хрусталиках глаз животных. Это вызывало у животных небольшую близорукость. Изменения в хрусталиках не были достаточными, чтобы создать собакам трудности при беге – они не врезались в препятствия – и в некоторых случаях, изменения пропадали сразу после прекращения использования массивных доз. Ни в одном из тестов в то время или с того времени димексид никогда не вызывал катаракту, ни у животных ни у людей.

В реальности, димексид очень эффективен при дегенерации желтого пятна и болезней сетчатки. Его эффективность была впервые обнаружена, когда пациенты с пигментным ретинитом, болезнью сетчатки, принимали димексид для лечения определенных костно-мышечных нарушений. Они почувствовали, что их зрение улучшилось, а у некоторых были поразительные результаты.

Когда несколько пациентов, которых лечили димексидом от мышечных проблем, сообщили доктору Якобу, что их зрение улучшилось, он послал их к доктору Роберту О. Хиллу, офтальмологу в Университете Орегона Медицинской Школы. Подтверждая благоприятные изменения, доктор Хилл начал свои собственные эксперименты с димексидом. Его исследование показало, что 50% капли димексида эффективны при пигментном ритините и дегенерации желтого пятна (про это он предоставил отчет на симпозиум Академии Наук Нью Йорка в 1971).

Одна капля 25% димексида (разбавленного в стерильном физиологическом солевом растворе) один или два раза в день полезна при глазных проблемах, включая катаракты или глаукому.

Артрит, Растяжения, Вывихи, Кальцификация

Большинство людей с артритом, которые посещают курортные горячие источники, сообщают о положительных результатах. В этих горячих источниках вода обычно содержит большое количество натуральной серы. Несмотря на то, что горячая вода может быть полезной, самый важный оздоровительный эффект этих горячих источников скорее всего кроется в наличии серы в воде.

Доктора лечащие артрит димексидом и их пациенты согласны с тем, что димексид является лучшим лечением от артрита, независимо от того, это остеоартрит или ревматоидный артрит. Это лечение может включать один димексид или димексид в комбинации с другими продуктами. Также, димексид может применяться: поверхностно на пораженные участки, через инъекцию или приниматься через рот.

При поверхностном нанесении димексид резко снижает боль и повышает мобильность, а также снижает воспаления. Положительные реакции можно наблюдать уже в течение 5-20 минут и они обычно длятся 4-6 часов.

У Джун Джонса, бывшего руководителя футбольной команды, была кальцификация бурсита в его правом плече. Он получал укол димексида в плечо. После использования димексида в течение 30 дней, кальцификация полностью исчезла.

Амилоидоз и Болезнь Альцгеймера

Амилоидоз это болезнь характеризующаяся аномальным отложением амилоидных белков в различных тканях организма. Белки становятся амилоидными, если при деформации в их вторичной структуре они принимают собранную нерастворимую форму подобную бетта-складчатому листу.

Два самых распространенных симптома ассоциирующихся с локализированным амилоидозом это диабет второго типа, где амилоидные белки накапливаются в поджелудочной железе, и болезнь Альцгеймера, где амилоидные белки накапливаются в мозге.

В одном израильском исследовании у подопытных мышей был вызван амилоидоз. Следующие 60 дней над мышами проводили исследование, а затем их убили и сделали вскрытие. Почти сразу после начала лечения мышей димексидом, в их моче были обнаружены разбитые амилоидные волокна. А после их вскрытия было выявлено, что их печени полностью очистились от амилоидных отложений. Печени мышей, которых не лечили димексидом, были забиты амилоидом. Это исследование показало, что димексид растворяет амилоидные белки.

Одно из важнейших применений димексида относится к лечению пациентов с болезнью Альцгеймера. Димексид продемонстрировал растворение амилоидных белков в повреждениях мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Наиболее существенное улучшение наблюдается у пациентов на ранней стадии болезни. Если позволить болезни развиться до определенной точки, то обратить процесс вспять будет уже невозможно.

Инсульт, Геморрагический удар, Травма головы

Димексид имеет несколько свойств, которые делают его ценным в лечении любой проблемы связанной с мозгом. Одно очень важное свойство димексида состоит в его способности пересекать гематоэнцефалический барьер (между кровью и цереброспинальной жидкостью).

Если применить димексид сразу после инсульта, то он может растворить тромб, который вызвал инсульт, восстановив циркуляцию и предотвратив паралич. Как только димексид попадает в организма или через кожу, внутривенную инъекцию или через рот, он проникает в организм и пересекает мозговой барьер, так, что даже приняв через рот он может улучшить циркуляцию. В идеале должна быть сделана внутривенная инъекция.

Несмотря на то, что 40 процентный димексид продлевает время кровотечения, он все равно рекомендуется для лечения эмболичеческого или геморрагического удара. Геморрагический (относящийся к кровотечению) удар это разрыв ослабленного кровяного сосуда в мозгу. Эмболический удар это закупорка сосуда тромбом. Димексид это превосходное средство для лечения повреждений мозга полученных например в результате пулевого ранения. Ключ к успеху в данном случае лежит в том, чтобы использовать димексид как можно раньше после удара или полученного ранения. Целительные свойства димексида приводят ткани в норму.

Один мужчина, получивший инсульт в 7:30, отказался ехать в госпиталь пока его жена не поговорит с доктором Стенли Якобом. Поговорить с доктором получилось только в 18:30. Начав в 19:00 (в день инсульта), женщина давала своему мужу одну унцию (1 унция = 28.3 г) 50% димексида в маленьком апельсиновом соке каждые 15 минут в течение двух часов и затем каждые пол часа в течение двух часов. На следующий день, ее мужу стало лучше и вскоре он выздоровел. Такое вещество, которое может остановить инсульт должно иметься в каждой домашней аптечке.

Поврежденния мозга у детей

Димексид полезен в лечении умственной отсталости и синдрома Дауна. Он может пронести лекарства в мозг через гемоэнцефалический барьер, что является обычно главной проблемой в лечении мозга.

Детям с поврежденным мозгом через рот дается димексид 50% концентрации. Особенно это полезно для недоразвитых детей, которым дается через рот пол грамма на каждый килограмм веса. Ингибитор холинэстераза (фермент), лекарство которое может стимулировать центральную нервную систему, определенно стоит попробовать, чтобы восстановить ребенка с поврежденным мозгом.

Умственная отсталость

Димексид очень эффективен в лечении умственной отсталости. В некоторых случаях используется только димексид, а в некоторых случаях используется димексид в комбинации с аминокислотами, витаминами или другими продуктами. Димексид также применяется различными способами, которые включают: прием через рот, когда пациент пьет димексид разбавленный в воде, соке или молоке, внутримышечные инъекции или поверхностное применение.

Умственные нарушения

Димексид полезен в лечении пациентов со следующими диагнозами:

(1) перевозбужденные состояния (острые шизофренические реакции, маниакальная фаза маниакально-депрессивного психоза);

(2) некоторые симптомы хронического психоза (аутизм, стереотипное восприятие, негативизм, ненормальное поведение или бредовые состояния);

(3) серьезные неврозы (реакции беспокойства, навязчивость)

Особое внимание стоит обратить на экстраординарный отчет, предоставленный доктором Эдуардо Рамирезем и доктором Сегисфредо Луза из Аетано Хередиа Университета в Лиме, Перу. После всесторонних тестов на животных и затем на обычных людях, доктор Рамирез сообщил: «проводилась внутримышечную инъекцию 50% – 80% димексида пациентам с острой или хронической шизофренией» и что « из 14 острых случаев, каждый был выписан из госпиталя в течение 45 дней после начала лечения димексидом… 4 из 11 хронических случаев, один из который был больным 14 лет, были выписаны со временем, а другие 7 имели очень сильные улучшения… Наблюдалось резкое снижение в возбуждении…. Спад чувства преследования…, спад навязчивых идей, возвращение бдительности, спокойствие вместо беспокойства и тревоги»

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз это воспалительная болезнь, при которой повреждаются миелиновые оболочки вокруг аксонов головного и спинного мозга, что приводит к димиелинизации (разрушению миелинового слоя нервных волокон) и рубцеванию. Болезнь снижает способность нервных клеток общаться между собой.

После лечения димексидом у пациентов наблюдается ремиелинизация (рост миелиновых оболочек), снижение отеков и улучшение коммуникации между нервными клетками

Головные боли

Димексид очень эффективен при сосудистых головных болях и мышечном напряжении, которое так часто сопровождает головные боли. Димексид может быть использован как на волосяные области так и на области рядом с глазами. 90% раствор более эффективен.

Рак

У димексида есть несколько свойств, которые могут сделать его одним из самых главных продуктов в лечении рака. Это мощный борец против свободных радикалов и агент детоксификации. Он может проникать сквозь ткани организма и отдельные клетки транспортируя с собой и другие лекарства. Димексид сам по себе противораковый и становится еще сильнее, когда комбинируется с другими противораковыми лекарствами.

Любое из этих важных свойств димексида может быть эффективным в лечении рака. Когда все эти свойства комбинируются в одном продукте, мы имеем один из самых мощных противораковых агентов известных на сегодняшний день.

Также отличные результаты дает лечение димексидом в комбинации с Лаэтриль (Витамин В-17 или амигдалин)

Инфекции

Димексид в комбинации с антибиотиками будет снимать резистентность бактерий к этим антибиотикам. Чтобы в таком случае димексид был клинически полезным, потребуется возможно 80-90 процентный раствор димексида. Димексид применялся с отличными результатами для транспортировки антибиотиков в труднодоступные места организма, такие как костный мозг и головной мозг.

Димексид может растворять протеиновую оболочку вирусов, оставляя их вирусное ядро незащищённым с его нуклеиновой кислотой выставленной для иммунной системы. Нанесенный поверхностно, он облегчает повреждения, полученные в результате опоясывающего лишая.

Помещенный в ноздри или поверхностно на лицо, димексид может открывать заблокированные пазухи в течении нескольких минут. Также димексид с успехом применялся у пациентов с полипами.

Димексид может вылечить болезнь десен, кариес и боль если наносить на проблемные области.

«Вечером я наливаю в стакан около двух чайных ложек димексида, добавляю в него 20 мг доксициклина, 2 столовые ложки дистиллированной воды и затем поласкаю этим рот около 2-3 минут и затем все глотаю. Я полагаю, что это приблизительно 50% раствор и он действительно работает. Воспаленная область моей челюсти полностью успокоилась за 2-3 дня» – Лаура, Тулуза, Франция.

Грибки, бактерии, вирусы

Димексид останавливает распространение грибка. Он показал свою эффективность в комбинации с антибиотиком гризеофульвин при лечении от стригущего лишая, и особенно грибковых ногтей. Димексид может быть смешан и с другими противогрибковыми агентами такими как йод. Раствор должен быть 90 процентной концентрации. Димексид переносит различные фунгициты глубоко в кожу, пораженную грибком.

В более низких концентрациях от 30 до 40 процентов, димексид препятствует размножению некоторых бактерий. Димексид в концентрации 12.5-25 процентов полностью подавляет рост высоко плеоморфных бактерий. Также димексид делает устойчивых к антибиотикам бактерий снова уязвимыми.

Предполагается, что димексид растворяет белковую оболочку вирусов и оставляет их ядро нуклеиновой кислоты незащищенным для иммунной системы.

Опоясывающий лишай и герпес

Димексид эффективен в лечении вирусных инфекций, включая вирус герпеса. Хорошие результаты были получены как просто от димексида, так и от комбинации димексида и различных противовоспалительных и противовирусных лекарств.

Некоторые доктора, особенно те, которые специализируются на натуральном лечении, использовали димексид и лизин для лечения герпеса и опоясывающего лишая. С научной точки зрения доказано, что лизин замедляет развитие вируса герпеса и препятствует размножению вирусов. Обычно вместе с приемом через рот и поверхностным нанесением димексида, также через рот принимается до 3000 мг лизина.

Келоиды, Шрамы, Ожоги, Синяки.

Димексид 50-80% концентрации нанесенный два или три раза в день сгладит выступающие шрамы за несколько месяцев. Имеет существенное влияние на поверхностные ожоги и если быстро нанести на повреждение, может убрать любые синяки.

«Две недели я наносил димексид на свое лицо … и вылечил приступ угревой сыпи, но что меня удивило больше всего так это то, что моя гиперпигментация (меланоз кожи (избыток чёрного пигмента в кожном покрове) также очень сильно снизилась. Это просто удивительно!» – HG, США

«Я нанесла 50% раствор димексида на воспаленный лимфоузел. Затем повтори еще вечером. Это удивительно! Было существенное уменьшение размера узла всего за два нанесения! Этот узел был опухшим 20 лет!!! – Мелисса Мэдлок, Колдвотер, Мичиган, США

Лосьоны для кожи содержащие димексид показали свою эффективность в лечении ожогов. Серьезные ожоги покрывающие большие области тела могут не только быть очень болезненными, но и смертельными. Помимо повреждения ткани, область ожога может стать инфицированной.

Очень эффективен лосьон 50% димексида и 50% алое вера. Нанесение такого лосьона предотвращает формирование волдырей и образование шрамов.

Варикозные вены и Тромбофлебит

Поверхностное нанесение димексида может придать белый цвет телеангиэктазии (локальное чрезмерное расширение мелких сосудов на поверхности кожи). Димексид также может снизить воспаление и размер варикозного расширения вен на ногах.

Мочеполовые нарушения

Димексид использовался в лечении большого количества пациентов с различными мочеполовыми нарушениями, включая такие : фибропластическая индурация полового члена, болезнь Пейрони, внутритканевой цистит, острый эпидидимит, воспаление придатка яичка. Некоторые получили значительные улучшение симптомов.

Кистевой туннельный синдром

Человеку с кистевым туннельным синдромом димексид может быть очень полезен. Во-первых димексид это противовоспалительное средство без каких либо вредных побочных эффектов, которые обычно имеются в традиционных противовоспалительных лекарствах. Это очень важно потому, что воспаление в запястье может вызвать сдавленность срединного нерва. Димексид может также помочь улучшить циркуляцию и снизить боль.

Цирроз печени

Димексид показал отличные результаты в лечении цирроза печени. Пациентам давали одну чайную ложку димексида в одной унции сока алое вера два раза в день в течение шести месяцев.

Диабет

Пациенты с диабетом первого и второго типа сообщили о хороших результатах лечения при использовании димексида. Это не означает, что пациент может остановить использование инсулина. Однако, некоторые пациенты смогли снизить использование инсулина с помощью ежедневного использования димексида. Ни один пациент не должен прекращать использовать свой инсулин без одобрения своего доктора.

Экстренная медицинская помощь

У димексида имеются определенные свойства, которые делают его очень ценным агентом в лечении пострадавших от серьёзных аварий или внезапных серьезных болезней, таких как сердечных приступов. Димексид снижает отеки, является противовоспалительным, повышает поступление кислорода, борется со свободными радикалами и помогает защитить клетки от механического урона.

Фибромиалгия

Фибромалгия это относительно распространенное ревматическое заболевание, которое в основном поражает женщин. Вероятность увеличивается с возрастом и наиболее часто встречается у женщин, которым за 50. В отличии от артрита, фибромиалгия поражает мышцы, сухожилия и связки.

Хорошие результаты лечения фибромиалгии достигаются после применения димексида.

Воспаление

Воспаление это комплексная реакция организма на травму или разрушение тканей. В острой форме это может быть охарактеризовано классическими признаками: боль, опухоли, жар, покраснения и потери функций. Димексид работает как мощный противовоспалительный агент. Он может минимизировать все симптомы воспаления. У пациентов уменьшались опухоли, а локализированное тепло остывало до нормы. Также пациенты часто замечали немедленное снижение боли.

Внутритканевой цистит

Изначально димексид был одобрен управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 1978 за лечение внутритканевого цистита. Пациент обычно пьет одну чайную ложку димексида в клюквенном соке один или два раза в день. Пациенты часто сообщают о почти немедленных улучшениях.

Дыхательные проблемы

Димексид в комбинации с другими продуктами такими как антибиотики и противовоспалительные лекарства, доказал свою эффективность в лечении большинства респираторных проблем.

Димексид эффективен в лечении астмы без побочных эффектов кортизона и бронхо-расширителей. Лечение проводится очень простым способом, таким как поверхностное нанесение димексида или димексида в комбинации с различными лекарствами и травами.

Проблемы с кожей

Димексид смешанный с антибиотиками и противовоспалительными агентами дает отличные результаты в лечении язв вызванных различными причинами, такими как: диабет, инфицированные раны и ожоги.

Туберкулез кожи (волчанка)

Туберкулез кожи это воспалительное заболевание с широким разнообразием симптомов, которые могут варьироваться от пациента к пациенту. Было доказано, что димексид является очень важным продуктом при лечении волчанки. Полностью он не лечит волчанку, но так сильно снижает симптомы, что пациент может жить с болезнью.

Склеродермия

Склеродермия это заболевание неизвестной причины, которое делает ткани организма твердыми и может атаковать различные внутренние органы. При этой болезни димексид является единственным эффективным лечением.

Заболевания стоп

Димексид может быть эффективным в лечении болезненных мозолей, костных мозолей, затвердеваний на коже, вросших ногтей, шишек на наружной стороне большого пальца ноги, молотообразное искривление пальца ноги, пяточные шпоры, воспаление подагры больших пальцев.

Проблемы с волосами и кожей головы

Димексид используется для стимулирования роста волос. Обычно лучшие результаты имеют пациенты с недавней потерей волос. Когда происходит рост волос, области потерявшие волосы последними станут первыми, на которых появятся волосы. Почему димексид стимулирует рост волос? Главная причина в том, что димексид является отличным сосудорасширяющим средством. Он расширяет маленькие капилляры в коже головы. После этого к корням волос повышается доставка крови. Необходимые питательные вещества доставляются к волосяным фолликулам, что позволяет заново начать рост волос.

Более подробную информацию про димексид и его применение вы можете узнать из книги Арчи Скотта «Димексид: пособие для докторов».